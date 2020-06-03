اليوم السابع
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الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 9 آلاف سائق لعدم الالتزام بالكمامة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:36 م
الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 9 آلاف سائق لعدم الالتزام بالكمامة ارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8980 سائق نقل جماعى لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وذلك وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بإرتداء الكمامات الواقية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8980 سائق نقل جماعى مخالف لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

 


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الداخليه

النقل الجماعى

عدم ارتداء الكمامه

كورونا

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