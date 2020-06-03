الحكومة توافق على تعاقد التربية والتعليم مع 3شركات للنشر لتغليف وطباعة الكتب

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع كل من دار "نهضة مصر"، وشركة "لونجمان"، وشركة "أبو الهول" للنشر، وذلك لطباعة وتغلفة وتوزيع كتب التعليم المطورة، والخاصة بسنوات التعليم المطورة ( KG1، KG2، الأول، والثاني والثالث الإبتدائي)، وذلك في إطار نفس المبلغ السابق الموافقة عليه.
الحكومة توافق على تعاقد التربية والتعليم مع 3شركات للنشر لتغليف وطباعة الكتبالأربعاء، 03 يونيو 2020 12:58 م
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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