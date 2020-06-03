اليوم السابع
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الحبس سنة مع الشغل لمتهمين بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بسوهاج

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:50 م
الحبس سنة مع الشغل لمتهمين بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بسوهاج صورة ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمين "ع.أ.أ"، مزارع و"ع.ج.أ" عامل بالحبس سنة مع الشغل و1000 جنيه غرامة  لكل منهما لاتهامهما  بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز العسيرات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد محمد.

 

ترجع الواقعة إلى عام 2019،بدائرة مركز العسيرات  عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهمين سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية ، وتم إعداد كمين للمتهمين ، والقبض عليهما ، وبمواجهتهما اعترفا باحرازهما للسلاح النارى بغرض الدفاع عن النفس  وبعرضهما  على النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما ، وتمت إحالة المتهمين  إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

وفى وقت سابق قضت محكمة جنايات سوهاج،  بمعاقبة المتهم " ي.ح.ع" عامل بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة قسم أول سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد  محمد.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة قسم اول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش على نطاق واسع، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف فى دائرة القسم والمناطق المجاورة.

 

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عددا من قطع الحشيش كانت معدة للبيع ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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سلاح نارى

العسيرات

جنايات سوهاج

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