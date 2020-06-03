الحبس سنة لكهربائى تحرش بطفلة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى" بمعاقبة كهربائي بالحبس سنة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتحرش بطفله قاصر، وذلك بعد تعديل المحكمة للتهمة من هتك عرض إلى تحرش، وذلك في أحداث القضية رقم 1 لسنة 2020، جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 235 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وكان المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال "عمار.ج.م.ع.إ"، 20 سنة، كهربائي، ويقيم بحي القنطرة البيضاء، دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، في اتهامه بهتك عرض طفلة 14 سنة ، وفق قرار أمر إحالته.