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التعليم: ظهور نتائج الأبحاث لطلاب النقل لجميع الصفوف الدراسية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:43 م
التعليم: ظهور نتائج الأبحاث لطلاب النقل لجميع الصفوف الدراسية تسليم الابحاث - ارشيفية
محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن جميع نتائج سنوات النقل الخاصة بالأبحاث تم إعلانها سواء إلكترونيا أو ورقيا فى المدارس، موضحة أنه بالنسبة لنتائج الشهادات الإعدادية يتم إعلانها على مستوى المحافظات وأغلب المديريات أعلنت النتائج بشكل فعلى، قائلا: جميع الطلاب اجتازوا الأبحاث وحصلوا على 100% من درجة الفصل الدراسى الثانى.

وأوضحت المصادر فى تصريح خاص، أن الوزارة أغلقت ملف الأبحاث الخاص بطلاب النقل فى التعليم العام، مع استمرار تلقة أبحاث طلاب النقل فى المدارس الفنية، مشيرة إلى أن تجربة الأبحاث استفاد منها الطلاب ومن المقرر أن تعتمد وسيلة تقييم فى الأعوام المقبلة بجانب طرق أخرى للتقييم.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت بمناسبة انتهاء الفترة المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب ، والاستعداد لإعلان نتائج العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الاعدادية وموافقة الدولة على عقد الامتحانات العامة اعتبارا من 21 يونيو 2020 ، وحرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب ، لابد من الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية تحريريا للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول اعتبارا من 21 يونيو 2020 وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن وظروف كل مديرية.

وأوضحت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله للمديريات ضرورة الالتزام على كافة المستويات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا واستعداد المديريات لعقد امتحانات الدور الثانى اعتبارا من 21 يونيو وفقا لظروف كل مديرية وطبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.

وأشارت إلى أن امتحان الدور الثاني سيكون عبارة عن امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 للصفوف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ستقوم كل مدرسة بالاحتفاظ بنسخة ورقية من قرص مدمج من المشروعات البحثية المسلمة عبر المنصة الالكترونية، بالاضافة إلى المشروعات البحثية المسلمة ورقيا ، وذلك لاعتبارها أوراق امتحانية رسمية، مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لهذه العملية.

وشددت الوزارة على أنه سوف يتم اعلان نتائج العام الدراسي أسوة بما هو متبع كل عام للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، وتعلن نتيجة العام الدراسي لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين ادوا الامتحان ورقيا و إلكترونيا معا بعد الانتهاء من التقدير الالكترونى.
 


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