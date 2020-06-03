التأمين الصحى بالشرقية: اجتماع لمديرى الفروع لوضع ضوابط تحصيل طوابع الطلاب الجدد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور جمال سلامة، مدير عام التأمين الصحى بالشرقية، إنه عقد اجتماعا مع القيادات المعنية بالفرع ومديرى المناطق لبحث آلية العمل خلال الفترة المقبلة وتنفيذ التعليمات الواردة لتحصيل طوابع الطلاب الجدد، بحضور علا عبد الله مدير الشئون الطبية، والدكتورة نرمين محمد فؤاد مدير المكتب الفنى، والدكتورة مها سعفان مسئول الطلاب، وأميرة عبد العزيز مدير الإدارة المالية، وأحمد محمود مدير التفتيش، وهانى لبيب عضو الإدارة القانونية، وأحمد رواش مدير الإيرادات، ومحمد صلاح عضو الإيرادات، ومديرى المناطق الدكتورة رانيا أبو السعود مدير منطقة الزقازيق، والدكتورة آمال سرايا مدير منطقة فاقوس، والدكتور محمد أبو هاشم مدير منطقة أبو كبير، والدكتور ايهاب عاطف مدير منطقة العاشر من رمضان.

وأضاف سلامة لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع ناقش قيام مديرى المناطق بعمل جداول باللجان الموجودة بكل منطقة وإرسالها إلى الإدارة المالية، وسوف يتم توفير الطوابع اللازمة طبقا لهذه الجداول والمستهدف وزيادة عدد المنافذ، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لتسهيل وتلافى الزحام والتكدس والتشديد والالتزام بالاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين.

وأوصى الاجتماع بتوفير التخصصات الطبية كاملة بكل منطقة لسهولة تادية الخدمة للمنتفعين وعدم تحويلهم إلى عيادة المبرة بالزقازيق بحيث تكون الخدمة متكاملة داخل كل منطقة.

وشدد الاجتماع على التزام جميع العاملين والمترددين بارتداء الكمامة ومباشرة أعمال التطهير من خلال الشركة بكل وحدة بواسطة مدير المنطقة، وتخصيص أحد العاملين لمتابعة إجراءات التطهير على أن تكون مرتين يوميا بكل عيادة. وعدم تحويل اى مريض من العيادات التابعة للمناطق لعمل أبحاث بمنطقة اخرى. وإرسال بيان من كل منطقة للمكتب الفنى عند إصابة أحد العاملين بالمناطق بفيروس كورونا.

والتزام مديرى المناطق ومديرى العيادات بالمواعيد المقررة للعمل والتشديد على متابعة ذلك بشخصهم من خلال المرور المباشر على الوحدات التابعة لهم. والتأكيد على التزام الفريق الطبى والإشراف الطبى خلال امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الادوية والمستلزمات.