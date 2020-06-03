اليوم السابع
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البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:45 م
البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 10430 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 1566 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 12056 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 3996 نقطة.
 
كما زاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1932 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 664 نقطة.
 
وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مليون سهم، 115 ألف سهم، 221 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، 22.3 ألف سهم، 7.6 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المهندس للتأمين وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 18602 سهم، 1136 سهم، على التوالي.
 
وكانت قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم، وهم القلعة للاستشارات المالية، العربية لحليج الأقطان، بلتون المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، مصر للفنادق، التوفيق للتأجير التمويلي-إيه.تي.ليس، برايم القابضة للاستثمارات المالية.
 

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