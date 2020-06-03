اليوم السابع
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البحرين: أحكاما ضد 6 متهمين خالفوا الحجر المنزلى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:00 ص
البحرين: أحكاما ضد 6 متهمين خالفوا الحجر المنزلى محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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صرح رئيس النيابة بالبحرين، عدنان الوداعي، بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت احكاماً ضد ستة متهمين خالفوا الحجر المنزلي المفروض عليهم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالغرامة الف دينار لكل منهم.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، كانت النيابة العامة قد تلقت من إدارة الصحة العامة قيام عدد ستة اشخاص بمخالفة قرار الحجر المنزلي المفروض عليهم بعد مخالطتهم مصابين بفيروس كورونا المستجد، ومن خلال المتابعة تبين عدم التزام أولئك بالحجر المنزلي وأنهم خرجوا من مساكنهم في تواريخ مختلفة، هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغات حيث استجوبت المتهمين وأقر المتهمون بخروجهم اثناء فترة الحظر المفروض عليهم، وأمرت بإحالتهم للمحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بإدانة المتهمين.

ومن ناحية أخرى باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغات وردت إليها من إدارة الصحة العامة ضد سبعة وعشرين متهما لعدم التزامهم بالحجر المنزلي وذلك لمغادرتهم منازلهم في أوقات مختلفة من مدة الحجر المفروض عليهم، كما أجرت التحقيق ايضاً مع خمسة متهمين خالفوا القرار الوزاري الخاص بإغلاق المحلات التجارية لمنع انتشار الجائحة، وقد تم استجواب المتهمين وأخلي سبيلهم بضمانات مالية لحين استكمال التحقيقات والتصرف فيها.


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الحجر المنزلى

كورونا

محاكم البحرين

اخبار البحرين

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