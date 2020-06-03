اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:53 م
خالد صلاح
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الاتحاد الأوروبي يستأنف تحقيقا بشأن صفقة اندماج هيونداي ودايو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:17 م
الاتحاد الأوروبي يستأنف تحقيقا بشأن صفقة اندماج هيونداي ودايو مفوضية التجارة بالاتحاد الأوروبى
رويترز

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استأنفت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأن صفقة اندماج هيونداي للصناعات الثقيلة، أكبر مجموعة في العالم لبناء السفن، مع دايو والبالغ قيمتها 1.8 مليار دولار، ومن المنتظر أن يصدر قرار بحلول الثالث من سبتمبر أيلول.

وكانت المفوضة الأوروبية قد أوقفت تحقيقها في الحادي والثلاثين من مارس آذار انتظارا لمعلومات من الشركتين. وفي ديسمبر كانون الأول حذرت المفوضية من أن الصفقة، التي من شأنها أن تنشي شركة تسيطر على حصة 21 بالمئة في السوق، قد تدفع الأسعار للصعود.

وقال جهاز حماية المنافسة بالاتحاد الأوروبي آنذاك إن شركات الملاحة البحرية الأوروبية، وهي من بين أكبر زبائن شركتي بناء السفن، قد تتأثر بالصفقة.

وتتعرض هيونداي ودايو، اللتان تصنعان سفن الحاويات الضخمة وناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، لضغوط لتقديم تنازلات للتغلب على مثل هذه المخاوف التنظيمية.

 

 


مفوضية

التجاره

الاتحاد الاوروبى

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