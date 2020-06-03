اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:34 م
خالد صلاح
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الائتلاف الحاكم في ألمانيا يوافق على حزمة تحفيزية للاقتصاد بـ130 مليار يورو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:33 م
الائتلاف الحاكم في ألمانيا يوافق على حزمة تحفيزية للاقتصاد بـ130 مليار يورو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رويترز

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الائتلاف الحاكم وافق اليوم الأربعاء على حزمة تحفيزية بقيمة 130 مليار يورو تستهدف تسريع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من جائحة فيروس كورونا.

وحسم شركاء الائتلاف خلافاتهم بشأن حوافز لشراء سيارات جديدة وتقديم مساعدات للبلديات المثقلة بالديون، وهو ما يمهد الطريق أمام برنامج للإنفاق العام أكبر بكثير من حزم تحفيزية مماثلة أقرها شركاء ألمانيا في منطقة اليورو.

وقالت ميركل إن حزمة التحفيز تتضمن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الاستهلاك.

 


ميركل

اقتصاد

المانيا

الحكومة

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