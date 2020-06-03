الائتلاف الحاكم في ألمانيا يوافق على حزمة تحفيزية للاقتصاد بـ130 مليار يورو

رويترز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الائتلاف الحاكم وافق اليوم الأربعاء على حزمة تحفيزية بقيمة 130 مليار يورو تستهدف تسريع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من جائحة فيروس كورونا.