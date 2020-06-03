اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأمن العام يضبط 44 قطعة سلاح وينفذ 46 ألف حكم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:02 م
الأمن العام يضبط 44 قطعة سلاح وينفذ 46 ألف حكم خلال 24 ساعة أسلحة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط "44 قطعة سلاح نارى ، 102 قضية مخدرات وتنفيذ 46023 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 


أسلحة

الاتجار في السلاح

جرائم الاتجار في السلاح

أسلحة مهربة

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

اخبار اليوم

الداخلية

اخبار الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة