اعتقالات إهانة رئيس الجمهورية لا تتوقف في تركيا

كتب: أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام تركية إلقاء قوات الشرطة القبض على المواطن التركى "ا-ب" فى قونيا من قبل الشرطة التركية، التى قالت إنه أرسل "بريد إلكتروني" لأحد المؤسسات الوقفية وهي هرانت دينك، يهددها فيه، كما أنه تم اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية.

يذكر أن سلسلة الاعتقالات بسبب جريمة اهانة رئيس الجمهورية التركى التي ابتدعها النظام الحاكم مؤخرا لا تنتهي بل تزيد كل يوم عن ما قبله.

فتح رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، قضية إيداع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 15 مليون دولار في أحد الملاذات الضريبية خارج تركيا عن طريق شركة مملوكة لمقربين منه، بينهم نجله؛ متسائلا: هل يمكن لأحد أن يثق في تركيا والرئيس يودع أمواله في حسابات سرية بالملاذات الضريبية خارج الوطن، مثل جزيرة مان وجزيرة مالطا؟

وانتقد رئيس الوزراء الأسبق خلال كلمته بالاجتماع الأسبوعي الاعتيادي بالحزب، الذى نشره موقع تركيا الآن، الإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وقال: الجهل وصل للركب في الإدارة الاقتصادية»، مؤكدًا أن إدارة أردوغان ستذكر في التاريخ بعدم الكفاءة والجدية.