اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بقيادة تركيا بمطار طرابلس

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:45 م
اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بقيادة تركيا بمطار طرابلس عناصر الجيش الليبي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مراسل قناة العربية، إن اشتباكات عنيفة تجري بين الجيش الوطنى الليبي وقوات الوفاق بقيادة تركيا بمحيط مطار طرابلس اليوم الأربعاء، وكان المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسماري قال إن المجموعات المتواجدة فى مدينة غريان غرب البلاد تتواجد بها مجموعات إرهابية، مشيرا إلى أن الأحياء الجنوبية والغربية تحت نيران القوات المسلحة الليبية.

 

ولفت المسماري إلى أن اندلاع اشتباكات عنيفة في محوري عين زارة وخلة الفرجان مع الميليشيات المسلحة، مؤكدا أن القيادة العامة تتعاطى مع كافة الدول التى تطرح حلول ناجعة للأزمة الليبية بعيدا عن سيطرة الميليشيات والمرتزقة.

 

وأكد المسماري في ندوة عبر الفيديوكونفرانس مع عدد محدود من الصحفيين المصريين، أن القوات الجوية تقوم باستطلاع مباشر فى منطقة الجبل الغربي بشكل كامل، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي تصدت لمحاولات تقدم الميليشيات المسلحة لمدة ثمانية أيام من كافة محاور القتال.


الجيش الليبي

مطار طرابلس

تركيا

قوات الوفاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شكرى ونظيره الإيطالى يشددان على أهمية دفع مسار التوصل للتسوية السياسية لأزمة ليبيا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:11 م

انتفاضة برلمانية فى وجه راشد الغنوشى أثناء مساءلته تحت قبة البرلمان.. النائبة عبير موسى: "نتمنى أن نخلص البرلمان منك اليوم".. ونائب مستقل: الغنوشى يدعم الإخوان فى ليبيا من خلال تنفيذ مخطط تقوده تركيا وقطر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:09 م

نائب تونسى: الغنوشى يدعم الإخوان فى ليبيا خلال مخطط تقوده تركيا وقطر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:42 م

ليبيا وكورونا يهيمنان على محادثات هاتفية بين ماكرون وتبون

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:33 م

إرهاب أردوغان.. موقع إيطالي: الرحلات العسكرية التركية نحو ليبيا باتت الآن منتظمة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة