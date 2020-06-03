اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بقيادة تركيا بمطار طرابلس

كتب سمير حسنى

قال مراسل قناة العربية، إن اشتباكات عنيفة تجري بين الجيش الوطنى الليبي وقوات الوفاق بقيادة تركيا بمحيط مطار طرابلس اليوم الأربعاء، وكان المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسماري قال إن المجموعات المتواجدة فى مدينة غريان غرب البلاد تتواجد بها مجموعات إرهابية، مشيرا إلى أن الأحياء الجنوبية والغربية تحت نيران القوات المسلحة الليبية.

ولفت المسماري إلى أن اندلاع اشتباكات عنيفة في محوري عين زارة وخلة الفرجان مع الميليشيات المسلحة، مؤكدا أن القيادة العامة تتعاطى مع كافة الدول التى تطرح حلول ناجعة للأزمة الليبية بعيدا عن سيطرة الميليشيات والمرتزقة.

وأكد المسماري في ندوة عبر الفيديوكونفرانس مع عدد محدود من الصحفيين المصريين، أن القوات الجوية تقوم باستطلاع مباشر فى منطقة الجبل الغربي بشكل كامل، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي تصدت لمحاولات تقدم الميليشيات المسلحة لمدة ثمانية أيام من كافة محاور القتال.