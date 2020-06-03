اليوم السابع
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استمرار صرف معاشات 2000 جنيه.. وانتظام الخدمة بمكاتب البريد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:51 م
استمرار صرف معاشات 2000 جنيه.. وانتظام الخدمة بمكاتب البريد صؤف المعاشات من مكتب بريد
كتبت هبة السيد

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انتظمت عمليات صرف المعاشات لليوم الثالث على التوالى بمكاتب الهيئة الق نية للبريد، وسط إجراءات وقائية و احترازية من جانب الهيئة لمنع التكدس و الازدحام سواء بوضع مسافات آمنة وتوفير اماكن للانتظار خارج المكاتب، فيما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتقسيم عمليات صرف المعاشات علي عدة أيام للمستحقين، حيث تم صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه يومى الإثنين و الثلاثاء الماضيين.
 
تم البدء فى صرف المعاشات الأقل من 2000 جنيه اليوم و حتى غدا الخميس، و الاقل من 3000 آلاف جنيه يومى الأحد و الإثنين القادمين، أما المعاشات الأكثر من 3000 آلاف جنيه سيتم صرفها يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو. 
 
وتتيح الهيئة صرف المعاشات لجميع الفئات من ماكينات الصرف الآلى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية منذ أول يوليو الجارى. وكان مجلس الوزراء قد قرر الزام المواطنين بارتداء الكمامات تشمل العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر. وطبقت الهيئة الإجراءات الوقائية الجديدة على العاملين  العملاء، كما لم تسمح بدخول العملاء من دون ارتدائها حيث التزم غالبية المتعاملين مع الهيئة بارتدائها، 
 
ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه. ويصل عدد مكاتب البريد الحكومية 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018  وبمعدل نمو سنوى 7.89%.
 
وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
 
وبلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 6.88 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 6.68 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018. ياتى ذلك فيما تواصل الهيئة تسليم معاشات مستحقى "تكافل وكرامة" منذ ثلاثة أيام وعددهم أقل من 3 ملايين مستحق، وسط إجراءات وقائية لمنع التكدس والازدحام بالمكاتب.
 
 

صرف المعاشات

مستحقى المعاشات

الهيئة القومية للبريد

وزارة التضامن

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