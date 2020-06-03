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استمرار حبس متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالمقطم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:25 م
استمرار حبس متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالمقطم كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهما 500 ألف جنيه سوداني، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بقيام سائقين، أحدهما مقيم بمحافظة الإسكندرية، والآخر بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال "الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية"، متخذين من منطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على 500 ألف جنيه سودانى- عملات قديمة.

وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "ولا يعلمان بياناته الكاملة" مقابل مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه، بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة أسوان مقابل مبلغ مالي بالعملة المصرية، ليقوم الأخير باستبدالها بالعملة السودانية المتداولة بواسطة آخرين.

 


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