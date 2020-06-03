صعد مؤشر "يورو ستوكس 600 "بنسبة 1.13% مسجلا 363 نقطة، كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.78 % مسجلا 4945 نقطة، وفي ألمانيا ، سجل مؤشر "داكس" ارتفاعا بنسبة 1.92% ليصل إلى 12256 نقطة، كما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني نحو 1.21 % مسجلا 6295 نقطة.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم ارتفاعا لنشاط قطاع الخدمات بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة اشهر خلال شهر مايو الماضي، بالتزامن مع بدء تخفيف قيود الاغلاق التي فرضت منذ شهر مارس الماضي في سبيل مكافحة انتشار وباء كورونا .

وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر "آي إتش إس ماركيت" لمديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ارتفاعه إلى 30.5 نقطة خلال شهر مايو، مقابل 12 نقطة في شهر إبريل الماضي.

وقد سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو ارتفاعا أيضا خلال شهر مايو ليصل إلى 39.4 نقطة متعافيا من أدنى مستوى له على الإطلاق المسجل في إبريل الماضي.

على صعيد أخر، تتواصل موجة الاحتجاجات المندلعة بالولايات المتحدة منذ الأسبوع الماضي على مقتل الموطن الأمريكي فلويد بوحشية على يد أحد أفراد الشرطة، والتي أثارت المخاوف من حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا بسبب المظاهرات الحاشدة والتجمعات ما دفع خبراء الصحة إلى التحذير من قفزة بأعداد الإصابات الأمريكية في ظل استمرار الحشود في النزول للشوارع.