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إنفوجراف.. 25 مليون وظيفة حول العالم أصبحت مهددة بعد تفشى فيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:17 ص
إنفوجراف.. 25 مليون وظيفة حول العالم أصبحت مهددة بعد تفشى فيروس كورونا مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح خلاله توقعات بارتفاع نسب البطالة العالمية، وتضرر عدد من القطاعات في سوق العمل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" 
 
وأوضح الإنفوجراف أن هناك 25 مليون وظيفة حول العالم أصبحت مهددة بعد تفشى فيروس كورونا بحسب توقعات منظمة العمل الدولية ، وأن العاملين فى قطاعات السياحة والنقل الأكثر تضررا .
 
وكان مجلس إدارة  مجموعة البنك الدولى قد وافق مؤخرا على تقديم 50 مليون دولار لجمهورية مصر العربية كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولى يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار ويمثل دعم فورى لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار وهو الحد الأقصى المتاح فى اطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولى، حيث تحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار والدول التى يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.
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