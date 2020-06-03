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إنفوجراف.. أدوية وجرعات علاج كورونا للحالات البسيطة بالعزل المنزلى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:29 م
إنفوجراف.. أدوية وجرعات علاج كورونا للحالات البسيطة بالعزل المنزلى إنفوجراف
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الجرعات الدوائية التي يحصل عليها المصابين بكورونا في العزل المنزلي.
 
 "اليوم السابع" تستعرض في انفوجراف تفاصيل الجرعات الدوائية التي يحصل عليها المصابين بكورونا في العزل المنزلي.
 
 ـ المريض يحصل علي هيدروكسي كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام، على أن يحصل في اليوم الأول علي قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثاني وحتي السابع يحصل علي قرص كل 12 ساعة يوميا.
 
ـ فيتامين سي 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام.
 
زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل علي قرص يوميا لمدة 7 أيام.
 
- يحصل المريض على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية "14 كيس" ليحصل علي كيسين يوميا لمدة 7 أيام.
 
- أستيل سستايين 200  بكمية "21 كيس" وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام .
 
باراسيتامول 500 مجم بإجمالي 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة.
 
-  وللأطفال يحصلون علي علي ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب .
 
إنفوجراف
 

وزارة الصحة

أدوية

كورونا

علاج كورونا

العزل المنزلى

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