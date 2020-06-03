إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين ببندر طهطا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام 5 أشخاص من بينهم طفلا مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك عقب وقوع مصادمة ببندر طهطا دائرة القسم بين مركبتى توك توك نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد أحدهما تم رفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء مصطفى الدردير نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مصادمة بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد عز رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بوجود حادث تصادم ومصابين ببندر طهطا دائرة القسم حيث تبين أنه أثناء سير توك توك " بدون لوحات معدنية " قيادة المدعو محمد . ع . ع 24 سنة سائق ويقيم بناحية الشيخ زين الدين دائرة مركز طهطا إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بتوك توك " بدون لوحات معدنية " قيادة المدعو كريم أ خ ع 20 سنة سائق ويقيم بناحية دائرة القسم.

نتج عن الحادث إصابة كل من مصطفي م ع29 سنة عامل وأحمد م ع 23 سنة عامل وأحمد أ خ 25 سنة عامل ومحمد أ خ 25 سنة عامل و الطفل مروان م أ 5 سنوات ويقيمون بناحية القبيصات دائرة مركز طهطا مستقلي التوك توك الثاني " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

تم نقل المصابين لمستشفي طهطا العام وبسؤال قائدي الدراجتين والمصابين عدا الأخير قرروا بمضمون ما تقدم وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي الدراجتين وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.