اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:01 م
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إصابة مدير أمن شركة مصر للغزل والنسيج بكورونا وتلقيه العلاج بالمنزل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:00 م
إصابة مدير أمن شركة مصر للغزل والنسيج بكورونا وتلقيه العلاج بالمنزل غزل المحلة
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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أعلن اللواء حسام طلعت مدير الأمن الإداري لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ووضعه بالعزل المنزلي لتلقى العلاج.

وكشف "طلعت" لـ"اليوم السابع" أن أعراض الإصابة بالفيروس ظهرت عليه، وتوجه إلى مستشفى العزل الصحي، للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، مشيرا إلى أنه تم سحب عينات منه، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وأضاف أنه يقضي فترة العلاج بالعزل المنزلى، مؤكدا أن حالته مستقرة ويخضع للعلاج المكثف لحين تماثله للشفاء.

وكانت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى  قد اعلنت وفاة أيمن غنيم صراف بخزينة الشركة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة الشركة، أن الصراف المتوفي ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس قبل أسبوعين، وانقطع عن العمل، ثم توجه بعد ذلك للمستشفى، وتم اكتشاف إيجابية إصابته بالفيروس.

وأوضح المصدر أن الصراف المتوفي مقيم قرية محلة خلف مركز سمنود، وتوفي داخل مستشفى صدر المحلة للعزل الصحي بعد تدهور حالته الصحية، مضيفا أن الشركة بها أكثر من 50صراف لصرف المرتبات، وخلال إسبوع الإجازة الذي تم منحه للعمال بمناسبة عيد الفطر، تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيال ذلك.

وناشدت الشركة أي عامل خالط الصراف المتوفي بالتوجه لأقرب مستشفى لإجراءات الفحوصات اللازمة للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه.

 


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