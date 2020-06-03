اليوم السابع
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إصابة شخصين فى اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف فى مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:46 ص
إصابة شخصين فى اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف فى مدينة 6 أكتوبر اسعاف - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصين إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى لمحور 26 يوليو بوصلة جهينة بنطاق مدينة  6 أكتوبر، بعد صعودها أعلى الرصيف، وانتقل رجال المرور الى المكان وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى محور 26 يوليو بوصلة جهينة، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية الى المكان، وتم التعامل مع الحادث، ورفع حطام الحادث بالكامل.

 

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

 كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

 كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.


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