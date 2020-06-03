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إسرائيل تجرى تجارب على إطلاق صواريخ بالستية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:38 م
إسرائيل تجرى تجارب على إطلاق صواريخ بالستية صاروخ
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن الصناعات الجوية الإسرائيلية أنهت سلسلة من التجارب الصاروخية البالستية لإصابة أهداف بحرية على بعد 400 كم في عرض البحر.

وذكرت القناة أن الصناعات الجوية أجرت تجارب على إطلاق صواريخ بالستية  أرض-أرض وأرض- بحر من طراز "LORA" في عرض البحر، إذ اختتمت التجارب بإطلاق صاروخين من نفس المنظومة لإصابة أهداف قصيرة حتى 90 كم وبعيدة حتى 400 كم في عرض البحر، وتكللت التجارب بالنجاح.

وأشارت القناة إلى أن الصواريخ أطلقت من قاعدة صواريخ متحركة على ظهر إحدى السفن الحربية، وسارت ضمن مسارها المحدد، وأصابت هدفها بدقة تصل إلى 10 أمتار على مسافة 400 كم.

ونقلت القناة عن نائب مدير عام الصناعات الجوية "بوعاز ليفي" قوله إن هذا الجيل من الصواريخ الاستراتيجية يتمتع بقدرات هجومية عالية.

وأشار إلى أنه جرى إنجاز التجربة على الرغم من القيود التي فرضت في أعقاب انتشار فيروس كورونا.

 

 

 

 


إسرائيل

صواريخ بالستية

تجارب

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