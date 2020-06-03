إزالة 30 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالمنيا

قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 30 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 6 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 570 متر مربع، و17 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1715 متر مربع، و7 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 527 متر مربع.

وشدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.