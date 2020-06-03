إزالة 30 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة الاشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 30 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 6 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 570 متر مربع، و17 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1715 متر مربع، و7 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 527 متر مربع.
وشدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
ومن ناحية أخرى واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والجهات المعنية، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والاسواق واماكن عرض وبيع اللحوم والاسماك.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكاتف الجهات الرقابية والاجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على المخابز والاسواق، بهدف التأكد من سلامة الاغذية المعروضة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وشملت الحملات الوحدة المحلية لقرية أتليدم، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين محاضر نقص وزن ، وإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات ، وتوقف عن الإنتاج ، وعدم إعطاء بون .
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