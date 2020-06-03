اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:21 ص
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات اطفاء - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات. 
 
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس ، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.
 
وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
 
وتشدد  الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.
 
وتشير الإدارة إلى أن  هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.
 
وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.
 
ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.
 
 

 


حريق شقة سكنية

سيارات الاطفاء

القاهرة

عين شمس

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة