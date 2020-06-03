أهم طريقيتن للوقاية من كورونا اعرفهم واحرص عليهم

كتبت نهير عبد النبى

وجدت "الدراسة الأكثر شمولاً حتى الآن" أن التباعد واستخدام القناع هما أفضل طريقتين لمنع انتقال الفيروس التاجي الجديد، وحسب ما ذكره الـ cnn وجدت الدراسة الجديدة التي نشرت في دورية لانسيت الطبية أن الناس يجب أن يبقوا على الأقل ثلاث أقدام وأكثر إذا أمكن.

وبمراجعة مختلف الدراسات المنشورة ، التي دفعت لها منظمة الصحة العالمية ، ثلاث نتائج رئيسية:

التباعد الجسدي: كانت فرصة الانتقال على مسافة أقل من متر واحد (3.3 قدم) 12.8٪ ، بينما تراجعت إلى 2.6٪ على مسافة تزيد عن متر واحد (3.3 قدم)، أضافت أن مسافات مترين (6.6 قدم) يمكن أن تكون أكثر فعالية. وقالت إن يقين الأدلة "معتدل".أقنعة الوجه : كانت فرصة الانتقال دون قناع وجه أو جهاز تنفس مثل قناع N95 17.4٪ ، بينما انخفضت إلى 3.1٪ عند ارتداء القناع ومع ذلك ، كانت يقين الأدلة "منخفضة".حماية العين: تم تحديد فرصة الانتقال دون حماية العين بنسبة 16٪ ، مقارنة بـ 5.5٪ مع شكل من أشكال حماية العين كدرع للوجه أو قناع أو نظارات. ومع ذلك ، كانت يقين الأدلة "منخفضة".

حيث نظر الباحثون إلى 172 دراسة رصدية في 16 دولة وست قارات ، بما في ذلك دراسات في الرعاية الصحية والبيئات المجتمعية، وقام الباحثون في الجامعات حول العالم بتحليل دراسات من تفشي مرض Covid-19 ، وهو فيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارز) وفيروس الشرق الأوسط (MERS) ، وهما من نفس عائلة الفيروسات.

في حين أن معظم البلدان في جميع أنحاء العالم قد اتخذت خطوات بسيطة مثل هذه للتخفيف من انتشار Covid-19 ، فإن الأدلة العلمية وراءها لم تكن دائمًا واضحة المعالم ، وفي حالة الاقنعة ، كانت متناقضة في بعض الأحيان.

يتفق جميع الخبراء ، على أهمية غسل اليدين بالمياه والصابون بشكل شامل ومنتظم، وقال الباحثون إن نتائج المراجعة تدعم سياسة التباعد الجسدي التي لا تقل عن متر واحد (3.3 قدم) ، وإن أمكن ، مترين (6.6 قدم) أو أكثر. وأضاف فريق البحث بقيادة هولغر شونمان من جامعة ماكماستر في كندا أنه يمكن استخدام المعلومات أيضًا لإبلاغ النماذج التي تتنبأ بانتشار المرض والمساعدة في مخططات تتبع الاتصال.

قال تريش جرينهالج ، أستاذ خدمات الرعاية الصحية الأولية في جامعة أكسفورد الذي لم يشارك في البحث ، إنه في حين كانت جميع هذه النتائج خاضعة لعدم اليقين ، فإن الرسالة الساحقة هي أن التدابير البدنية فعالة في منع Covid-19.

وإن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في معرفتنا ، حيث أن التحليلات الفوقية السابقة كانت تعتمد بشكل أساسي على الوقاية من الأنفلونزا والأمراض الأخرى ، التي لا تتصرف بنفس الطريقة التي يتبعها فيروس Covid-19"..

"في جميع الأسئلة الثلاثة ، يبدو أن الأدلة تدعم الإجراءات على سبيل المثال ، في المتوسط ​​، يبدو أن الابتعاد عن متر واحد من الأشخاص الآخرين يقلل من فرصتك في اصطياد Covid-19 بنسبة 80٪. يبدو أن ارتداء قناع أو غطاء وجه يقلل خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 85٪. ويبدو أن ارتداء نظارات واقية أو واقي للوجه يقلله بنسبة تصل إلى 78٪ ".