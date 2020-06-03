أخبار مصر اليوم.. المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان وزارة المالية، بتقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية.

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بمناسبة قرب انتهاء العام المالى 2019 – 2020، تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيه الحالى للعاملين بالدولة، بحيث تبدأ اعتبارًا من الاثنين 15 يونيو، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة فى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

السيسى يستعرض عددا من المشروعات ويوجه بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمنى والإنشائى الذى تم إقراره.

وزير التنمية المحلية يعتمد أكبر حركة محليات بالمحافظات تضم 161 قيادة



اعتمد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الاربعاء أكبر حركة تنقلات لقيادات الادارة المحلية وتضم 161 قيادة محلية، وتضم 60 قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

تأييد حبس الفنان أحمد الفيشاوى سنة بسبب نفقة ابنته "لينا"



قررت محكمة جنح الدقى، قبول معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

شكرى يؤكد لـ"لافروف" رفض مصر اتخاذ إثيوبيا لأى إجراء أحادى حول سد النهضة



أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع "سيرجى لافروف" وزير خارجية روسيا، حيث تناول الاتصال سبُل الارتقاء بعلاقات التعاون بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات، والتشاور حول عدد من القضايا التى تهم البلديّن.

رئيس الوزراء: سياسات الإصلاح الهيكلى ستسهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى



عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة الإصلاحات الهيكلية المقترحة ذات الأولوية للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط.

شكرى ونظيره الإيطالى يشددان على أهمية دفع مسار التوصل للتسوية السياسية لأزمة ليبيا



فى إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة وروما، تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيطاليا "لويجى دى مايو".

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل



كشفت وزارة الصحة، سلسلة من القواعد العامة التى يجب اتباعها لمواجهة عدوى فيروس كورونا، منعا لتسربها بين الأفراد المعزولين منزليا بسبب الإصابة بالمرض.

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا



كشفت وزارة الصحة عن 3 طرق للتحدث الآمن مع المصابين بكورونا والذى يتم عزلهم منزليا لتلقيهم البروتوكول العلاجى الذى حددته الوزارة، مؤكدة أهمية الحرص الشديد على التباعد الاجتماعى منعا لنقل العدوى.

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا من ميلوش زيمان، رئيس جمهورية التشيك.

النائب العام يعقد اجتماعا بالمحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف لمتابعة العمل



عقد المستشار حماده الصاوى النائب العام، اجتماعًا بمدير إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، ورؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف بالجمهورية؛ ذلك للتوجيه برؤيته لإدارة العمل بالنيابة العامة خلال الفترة المُقبلة.

الصحة تكشف تعليمات التعامل مع المصابين بكورونا فى العزل المنزلى



أكدت وزارة الصحة والسكان أن البرتوكول العلاجى للمصابين بكورونا أثناء العزل المنزلى أوصى أنه حالة كون المريض يعيش بمفرده يفضل أن يحصر أقامته فى غرفة واحدة حتى يسهل عليه تطهيرها وألا يستقبل أى نوع من الزيارات خلال فترة العزل.

نائب وزير الصحة: متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة بمصر زاد 30 سنة



قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة فى مصر جملة _ أى شاملًا الذكور والإناث معًا زاد 30 سنة خلال الفترة من عام 1950 حتى عام 2000 .

الحكومة: إعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين من 5.3 مليار جنيه دعما للصناعة



وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاسبوعى، الذى عٌقد اليوم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.

"الصحة": ضبط وإعدام 76 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى



أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 76 طنًا و706 كيلو جرامات أغذية متنوعة، و2465 لتر مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، خلال عدة حملات تفتيشية شنتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية على المنشأت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية.

وفاة المناضل السيناوى الشيخ عودة صباح من رموز قبيلة الترابين



توفى اليوم المناضل السيناوى الشيخ عودة صباح أبوليمى من أبناء عشيرة النديات إحدى عشائر قبيلة الترابين بسيناء .

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم



قررت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة العامة للزراعات المحمية فتح منافذها طوال أيام الأسبوع ماعد الجمعة، ومضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والدفع بالسيارات المتحركة بسعر مخفض يصل إلى 25%، لرفع العبء عن المواطن .

"الزراعة": لا يوجد نشاط للجراد بالمناطق الحدودية والداخلية والوضع هادئ بمصر



تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أعده الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بشان الاجراءات الاستباقية التى تتخذها وزارة الزراعة لمواجهة اسراب الجراد الصحراوى ومنع دخولها الحدود المصرية.

الصحة تكشف أدوية وجرعات علاج كورونا للحالات البسيطة بالعزل المنزلى



كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الجرعات الدوائية التى يحصل عليها المصابين بكورونا فى العزل المنزلى، وقالت أن المريض يحصل على هيدروكسى كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام، على أن يحصل فى اليوم الأول على قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثانى وحتى السابع يحصل على قرص كل 12 ساعة يوميا، وفيتامين سى 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل على زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل على قرص يوميا لمدة 7 أيام.

الحكومة: تجهيز 35152 سريرًا داخليًا بالمستشفيات و2218 جهاز تنفس صناعى



ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الذى عٌقد اليوم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، هذا إلى جانب متابعة جهود مختلف جهات الدولة فى التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

البيئة: غسل الجوانتى والكمامة بالماء والصابون وتقطيعهم قبل التخلص منهم



عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول الأسلوب الآمن لجمع مهمات الوقاية الشخصية للتخلص منها، خلال مرحلة التصدى لفيروس كورونا المستجد.

مستشفى أبو خليفة يكشف الوضع الصحى لرجاء الجداوي



كشف مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، تفاصيل الحالة الصحية، للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، بعد دخولها العناية المركزة بمستشفى العزل، فجر أمس، وتردد شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاتها.

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا



أكد البروتوكول العلاجى للعزل المنزلى للمصابين بكورونا والذى حددته وزارة الصحة والسكان أن الحالات المصابة التى يسمح لها بالعزل المنزلى هى التى لا تظهر عليها أعراض مطلقا أو الحالة التى تظهرعليها أعراض بسيطة ويقرر الطبيب إمكانية تلقى العلاج بالمنزل.

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

الحكومة توافق على إنشاء كلية تربية نوعية بسوهاج وتربية رياضية بالسويس



وافق مجلس الوزراء على مشروعى قرارى رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما ..يخص إنشاء كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، وإنشاء كلية التربية الرياضية "بنين-بنات" بجامعة السويس.

رئيس "القومية للسكة الحديد": وفرنا كمامات فى شبابيك التذاكر بسعر الجملة



أكد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه منذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن تطبيق قرار ارتداء الكمامة فى وسائل النقل العام، بدأت هيئة السكك الحديدية، تنفيذ الإجراءات، موضحا أن هناك استجابة تامة من قبل الركاب بارتداء الكمامات خلال دخولهم محطات السكك الحديد.

كمسرى الكمامات.. حصيلة غرامة عدم ارتداء الماسكات ربع مليون جنيه فى سوق واحد



بأحد أسواق الجيزة وبعد التحذيرات الكثيرة بعدم التواجد فى أماكن عامة بدون كمامات وفرض غرامة تصل ل4000 جنيه للمخالف وقد رصدت كاميرا فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة مخالفات تتخطى الربع مليون جنيه فى سوق واحد لمنطقة شعبية داخل محافظة الجيزة وهو ما يخالف كل ما تحاول الحكومة زرعه لدى المواطن متنوعة بخطورة فيروس كورونا.

رحلة طيران استثنائية تقل 166 من العالقين بالسعودية تصل مطار مرسى علم



استقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مدينة جده السعودية، تقل على متنها 166 عالقا مصريا بالسعودية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%



اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى لهذا العام 2019/2020، وبلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة بمختلف الإدارات الثمانية، 99.09% .

الصحة: طبيب وممرض لشرح بروتوكول العزل المنزلى للمصابين بكورونا



كشف بروتوكول علاج العزل المزلى الذى أصدرته وزارة الصحة والسكان لعلاج المصابين بكورونا، عن تسليم المريض الذى تقرر عزله منزليا كارت متابعة، على أن يقوم الطبيب المعالج بوصف العلاج وشرحه للمريض، وتقوم الممرضة باستكمال البيانات بكارت المتابعة المنزلًى.

تفاصيل ضبط 374 قطعة أثريةفى المنيا.. بينها تمثال للألهة حورس



نجحت شرطة السياحة والآثار فى ضبط أحد الأشخاص بالمنيا بحوزته 374 قطعة أثرية بقصد الإتجار، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار من خلال ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية.

وزارة الطيران تسير 3 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين فى بيروت



سيرت وزارة الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، 3 رحلات استثنائية لشركة إير كايرو إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية فى مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعيينات وتنقلات الوظائف القضائية



نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 247 لسنة 2020 ببعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بنسبة نجاح 99.89%



ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بعد اعتماد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى دور يونيو للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 / 2020، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 99.89% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات.

إصابة مدير المركز الطبى لسكك حديد مصر ونائب رئيس الهيئة بفيروس كورونا



أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد إصابة الدكتور أحمد إمام رئيس شركة المركز الطبى لسكك حديد مصر المسئولة عن إدارة مستشفيات السكة الحديد بفيروس كورونا.

بدء رحلات إجلاء استثنائية لـ 1400 مصرى من لبنان لأرض الوطن بسبب أزمة كورونا



بدأت صباح اليوم الأربعاء، رحلات الإجلاء الاستثنائية لـ 1400 مواطن مصرى فى لبنان، وإعادتهم إلى أرض الوطن على متن 8 رحلات جوية تتوزع على 3 أيام متصلة، وذلك بناء على رغبتهم وطلبات سبق وتقدموا بها فى هذا الشأن إلى سفارة مصر لدى لبنان بسبب تداعيات أزمة وباء كورونا والأزمة الاقتصادية الحادة التى يشهدها لبنان.

الإسكان: غدا آخر فرصة للتسجيل إلكترونيًا لحجز 1359وحدة سكنية بمشروع"JANNA"



أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن غدا الخميس 4/6/2020، وحتى الساعة 11:59 مساءً، يعد آخر فرصة للتسجيل إليكترونيًا لحجز ١٣٥٩ وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ٦ مدن جديدة (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم فى تملك السكن الخاص.

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده



قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة فى موعدها، وعلى طلاب الثانوية العامة أن يشغلوا تركيزهم ووقتهم بمراجعة الدروس والمقررات الدراسية استعدادات للامتحانات كما يجب عليهم الاطلاع على النماذج الاسترشادية الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم بشكل متواصل لفهم شكل الأسئلة وطبيعتها.

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام



تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على طالب ثانوى متهم بقتل مواطن بالاشتراك مع صديقه لسرقة 200 جنيه بالسلام، وكانت المحكمة فى جلسة سابقة إحالة المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعى فى البت فى إعدامه من عدمه.