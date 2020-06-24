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10 نصائح لمعهد الصحة العامة بالإسكندرية للمواطنين.. بعد تخفيف القيود

الأربعاء، 24 يونيو 2020 01:00 ص
10 نصائح لمعهد الصحة العامة بالإسكندرية للمواطنين.. بعد تخفيف القيود جامعة الاسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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ناشد المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية ، المواطنين بعدد من النصائح بعد تخفيف القيود عليهم بعد القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء بتخفيف القيود على المطاعم والمقاهى ودور السينمات .

وطالب المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية فى بيان له اليوم .

1- اختيار الأماكن اللى فى الهواء الطلق مش الأماكن المغلقة.

2- فى حالة اختيار الأماكن المغلقة لابد من التأكد من الشبابيك تكون مفتوحة والتهوية جيدة.

3- ترك المسافة بيننا وبين الأغراب متر ونص على الأقل.

4- فى المطعم نختار ترابيزة بعيد عن الزحام.

5- التأكد من ارتداء ماسك لمقدم الطعام .

6- فى حالة النزول الى البحر أو حمامات السباحة نختار المكان والوقت المناسب وعدم وجود زحام ويفضل حمامات السباحة فى الأماكن المفتوحة.

7- يفضل عدم استخدام الحمامات العامة.

8- فى حالة الاضطرار لاستخدام الحمامات العامة لابد من الدخول فى حالة عدم وجود زحام وارتداء الكمامة قبل الدخول وغسيل الايدى بالماء والصابون وتجفيف الايدى بالمناديل وليس مجفف الكهرباء. ثم تطهير الايدى بالكحول .

9- فى حالة النزول فى فندق لابد من التأكد أن الغرفة كانت فارغة منذ 72 ساعة وذلك لأن الفيروس يا اجد على الأسطح فى هذه الفترة ثم يختفى .

10- تطهير وتعقيم الغرفة جيدا وتطهير الريموت ومفاتيح الكهرباء والاسطخ ب تنظيفها جيدا .

 

 


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