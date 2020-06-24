اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ما هى الولادة بالتنويم المغناطيسى وعلاقتها بتخفيف الألم؟

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:00 ص
ما هى الولادة بالتنويم المغناطيسى وعلاقتها بتخفيف الألم؟ الولادة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الولادة بالتنويم المغناطيسى، هى أحدث أشكال الولادة التى تلجأ إليها العديد من السيدات فى بلاد مختلفة، ويوصف التنويم المغناطيسي بأنه تعليم كامل قبل الولادة، يُعلم تقنيات تنفس الأم الحامل والتنويم المغناطيسي الذاتي للولادة الطبيعية، الخالية من مسكنات الألم، تعلّم هذه الطريقة النساء كيفية استرخاء أجسامهن لتقليل الألم وتجنب الإفراج عن الأدرينالين الناجم عن الإجهاد ، والذي يمكن أن يطيل المخاض.

وحسب ما ذكره موقع hypnotherapy عندما يكون الجسم والعقل في حالة استرخاء تام ، يمكن أن تحدث الولادة بسرعة أكبر وبدون ألم لأن الجسم لا يحارب العملية الطبيعية.

الهدف من التنويم المغناطيسي أثناء الولادة ، هو المساعدة على الولادة في بيئة مريحة وهادئة وخالية من التوتر والقلق والخوف، فالقلق والتوتر أثناء المخاض يمكن أن يمنع عضلات الولادة من العمل كما ينبغي، وذلك هو أنه من خلال حضور دروس التنويم المغناطيسي ، يمكنك تعلم تقنيات لتعزيز الشعور بالهدوء.

تعتبر الولادة بالطريقة المغناطيسية  خيار شائع بشكل متزايد للأمهات اللواتي يبحثن عن نهج طبيعي ، أي أولئك الذين يفضلون الابتعاد عن الأدوية أثناء الولادة، تحظى بشعبية لأولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن الولادةقد يكون هذا هو الحال إذا كان طفلك الأول ، أو إذا كانت لديك تجربة سابقة مرهقة أثناء الولادة.

أثناء المخاض ، إذا شعرت بالقلق أو التوتر الشديد أو حتى بالخوف  سيتم إطلاق هرمونات التوتر (مثل الأدرينالين) في الجسم، فالأدرينالين هو الهرمون الذي يضعنا في وضع "القتال أو الهروب"،  هذا يعني أنه سيتم دفع الدم نحو المجموعات العضلية الأكبر في أطرافك .

يمكن لهرمونات الإجهاد أيضًا أن تقلل من احتمالية إنتاج "هرمون الحب" للجسم ، مما يخفف من آلام المخاض، في حين أن الإجهاد سيحدث بشكل طبيعي عندما تكون في المخاض ، فإن إبقائه عند مستوى منخفض يمكن أن يساعد جسمك على التعامل بشكل أفضل مع العملية ويساعد على تقليل إدراكك للألم.


الولادة

تنويم مغناطيسى

الحمل

ولادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 290 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 290 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

مديريات الأوقاف تبدأ تسليم قوائم المساجد الجاهزة لأداء الصلوات

مديريات الأوقاف تبدأ تسليم قوائم المساجد الجاهزة لأداء الصلوات

أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت

أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت

وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة قانونا قبل ملء سد النهضة

وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة قانونا قبل ملء سد النهضة

وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد

وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة