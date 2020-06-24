فوائد جوزة الطيب على صحة جسمك

كتبت نهير عبد النبى

جوزة الطيب واحدة من التوابل الشهيرة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الالتهابات والامراض، حيث تحتوى جوزة الطيب على "بروتين، بوتاسيوم، كالسيوم، فيتامين سى، فيتامين ب، حديد، وحسب ما ذكره موقع parenting فأن فوائد جوزة الطيب هى:

فوائد جوزة الطيب



1:يحتوى جوزة الطيب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على علاج الالتهابات وتعزز صحة الجهاز الهضمى وتساعد فى علاج الاضطرابات والالم.

2:يحتوى جوزة الطيب على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تهدئة الاعصاب الاسترخاء وعلاج الارق .

3:تناول جوزة الطيب يعمل على تقوية المناعة ومقاومة الفيروسات والعدوى، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز المناعة.

4:يعتبر جوزة الطيب مسكن طبيعى للألم نظرا لما تحتويه من فيتامينات وعناصر مضادة للالتهاب والالم.

5:يساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى والدماغ وحمايته من التلف والمشاكل التى يتعرض لها.

6:تناول جوزة الطيب يعمل على تعزيز رائحة الفم وعلاج مشاكل الاسنان والتهابات اللثة.

7:يعمل على تننظيم ضغط الدم والدورة الدموية وحماية القلب من الجلطات والمشاكل التى يتعرض لها القلب.

8:يحتوى جوزة الطيب على بعض الخصائص المضادة للاكتئاب كما انه يحد من الشعور بالتوتر والقلق.

9:يحتوى جوزة الطيب على فيتامينات وعناصر تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض السرطانية.

10:يحتوى جوزة الطيب على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة والشعر.