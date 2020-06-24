ضبط صاحب جروب تسريب إمتحان ثالثة ثانوى على الواتس آب

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط "طالب بالثانوى الزراعى" قام بإدارة جروب على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى على الهواتف المحمولة بعنوان (تسريب إمتحان ثالثة ثانوى 2020) والترويج خلاله بتسريب إمتحانات ثالثة ثانوى نظير مبلغ (١٠٠ جنيه) للمادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وغلق الجروب.
حملات أمنية - أرشيفية
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