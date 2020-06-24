تبدأ فجر السبت المقبل.. تعرف على شروط وضوابط فتح المساجد

كتب على عبد الرحمن

تبدأ مساجد مصر فجر يوم السبت المقبل، أول صلاة داخل المساجد بعد نحو 3 أشهر من قرار غلقها بسبب فيروس كورونا، ووضعت وزارة الأوقاف عدد من من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة".

وفيما يلى يوضح "اليوم السابع" أبرز الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف وشروط فتح المساجد، والتى تم اعتمادها وتعميمها على المديريات أمس الثلاثاء: