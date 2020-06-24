اليوم السابع
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تاجر مخدرات يعترف بتوصيل الحشيش لزبائنه "دليفرى" فى أوسيم

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:00 ص
تاجر مخدرات يعترف بتوصيل الحشيش لزبائنه "دليفرى" فى أوسيم مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف تاجر مواد مخدرة، سقط فى قبضة رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بأوسيم، أنه يخزن المخدر بمسكنه، ويتواصل مع عملائه هاتفيا لتحديد أماكن مقابلتهم لتسليم الحشيش لهم.

وذكر المتهم أن عاطل مقيم بأوسيم وراء تمويله بالمواد المخدرة، لبيعها لعملائه، مضيفا أنه اعتاد ترويج المضبوطات بمنطقة زراعية يتردد عليها المتعاطين بجوار الطريق الدائرى.

وقال المتهم أنه يستخدم دراجة بخارية فى التنقل بين عملائه لتوصيل المخدر لهم، بالإضافة إلى سهولة التحرك بالطرق الضيقة غير الممهدة وسط المنطقة الزراعية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وسقط المتهم فى كمين لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، بعد أن وردت معلومات تفيد تردده على منطقة زراعية لترويج المواد المخدرة على عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عدد من أصابع الحشيش المخدر، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

 


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