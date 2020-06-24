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الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 290 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:00 ص
الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 290 ألف طن لجميع الأسواق العالمية محصول البصل
كتب عز النوبى

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أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادر البصل والثوم لم يقرب من 290 ألف طن منها البصل لـ 260 ألف طن و30 ألف طن ثوم منذ بداية الصادرات وحتى 9 من الشهر الجارى، إلى جميع الأسواق العالمية، وجارى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة، موضحا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش وأعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج "الناشف" للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وأوضح " العطار" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه يجرى الشحن والفرز والتعبئة لجميع صادرات الخضر والفاكهة حاليا، مشير الى أن إدارة الحجر الزراعى تواصل تكثيف اللجان الفنية فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية التي تمثل الآن عمود الاقتصاد القومي بعد حالة الإنكماش في القطاع السياحي بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا، بالإضافة إلى انفراج في عملية التصدير حاليا  لبطاطس المائدة  للأسواق الاوروبية.

كانت وزارة الزراعة، تدخلت لحل مشاكل الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير منذ ظهور فيروس كورونا، وتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوروبية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة ) والعمل علي تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة والمواني مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.

وتم إدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة، موضحة أن طارق عامر محافظ البنك المركزي وافق على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربيين لمدة 6 أشهر والاستفادة من المبادرة التي طرحها البنك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تم التنسيق  بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشاكل التصدير الزراعي وذلك باستثناء سيارات نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة من قرارات حظر التجوال دعما للتصدير، والعمل علي تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والموانئ في حالة تقييد التنقل او فرض حظر التجوال.

 


الصادرات الزراعية

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