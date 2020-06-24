اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يونيو 2020 01:01 ص
خالد صلاح
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اعرف كام واحد عنده تليفون وإنترنت فى مصر

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:00 ص
اعرف كام واحد عنده تليفون وإنترنت فى مصر هواتف ذكية
كتبت هبة السيد

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عادة ما تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بعض المؤشرات التي تتعلق بالإنترنت والهواتف المحمولة والهواتف الثابتة وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية، سواء بشكل شبه شهري أو كل ثلاث اشهر، وكان آخر تقرير صادر بهذا الشأن عن حجم مشتركي الإنترنت و الاتصالات في نهاية يناير 2020.
 
 
 
95.70 مليون اشتراك بخدمات المحمول
 
42.30 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول 
 
3.61 مليون مستخدم ل"اليو اس بي مودم" 
 
7.24 مليون اشتراك في الانترنت الأرضي
 
9 مليون اشتراك في التليفون الأرضي
 
 
93.4 مليار جنيه مساهمة قطاع الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي 2019 

مشتركي المحمول

الهاتف الأرضي

الإنترنت

ADSL

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