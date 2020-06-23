%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

أيد 91 % من قراء اليوم السابع، المشاركون في استطلاع بشأن حظر تواجد الأهالي أمام لجان الثانوية العامة، المقترح، فيما رفض 9% فقط من المشاركين منع التواجد أمام اللجان.

وأجري "اليوم السابع" استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن رأيهم في مقترح منع أهالي طلاب الثانوية العامة من التواجد أمام المدارس، للوقاية من فيروس كورونا، الذي ينتقل بسهولة في التجمعات.

وفي سياق الامتحانات، قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إن الإجراءات الاحترازية فى المدارس ما بين 90 إلى 95%، موضحا أنه كان هناك تكدس من أولياء الأمور رغم التحذير.

وذكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن هناك مشاكل أدائية من بعض رؤساء اللجان من التقصير والتهاون، لافتاً إلى أن المشكلات كانت من 3 محافظات، وهى القاهرة والإسكندرية والشرقية، وهى حالات فردية.

وتابع : "لدينا 2216 مدرسة وهى منظومة كبيرة، وأن عدد اللجان التى بها مشاكل من 17 إلى 20 مدرسة، وهى نسبة صغيرة جداً"، موضحاً أنه يتم عرض المشكلة التى تمثل 1% فى السوشيال ميديا ويتم تجاهل الـ99%.

وأشار وزير التعليم إلى أن حالات الغش 9 حالات فردية، من بين667 ألف طالب، ففى بنى سويف طالب نشر الامتحان على الإنترنت عن طريق موبايل، والطالب يتم فصله عامين، وفى المنوفية تليفون داخل اللجنة، وفى الجيزة وغيرها.

وتابع: "3 ملاحظين تم استبعادهم من مدرسة المنيرة بالسيدة زينب لمخالطتهم لمريض كورونا، و2 طلاب بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ومراقب"، مضيفاً أن هناك أقل من 1% من الطلاب اعتذروا عن الامتحان، ولا يوجد عجز فى المراقبين، وهناك 25% زيادة عن الحاجة.

وأوضح وزير التعليم أن امتحان اللغة العربية كان سهلاً وفى مستوى الطالب المتوسط، لافتاً إلى أن الوزارة لديها قائمة بالمدارس التى حدث أمامها بعض المشاكل وستختفى فورا الخميس المقبل.