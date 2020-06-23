اليوم السابع
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3 قرارات مهمة لطلبة السنوات النهائية بجامعة الفيوم.. تعرف عليها

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:35 م
3 قرارات مهمة لطلبة السنوات النهائية بجامعة الفيوم.. تعرف عليها الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
الفيوم - رباب الجالى

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أكد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، ضرورة إحاطة طلاب وطالبات الجامعة بالنقاط التالية، والتي وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (701) والمنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020:

 

ـ يجب على الطالب الذي لا يرغب في أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، نظرا للظروف الراهنة أن يتقدم بطلب إلى مجلس الكلية المعنية قبل بدء موعد الامتحانات بوقت كاف ووفقا لقواعد تقديم الطلبات الذي تقرره مجالس الكليات بحيث يقر فيه الطالب برغبته في الاعتذار عن دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 ، وفي هذه الحالة يكون الاعتذار عن اداء كافة الامتحانات المقررة لهذا الفصل الدراسي الثاني.

 

ـ في حالة الأعذار الطارئة والمرضية يمكن للطالب تقديمها بعد نهاية امتحان المادة/ المواد المعتذر عنها وتخضع لقواعد الأعذار المقررة من قبل مجلس الكلية.

 

ـ في كلتا الحالتين السابقتين يحق للطالب المعتذر سواء عن كل المقررات أو بعضها حضور امتحانات الدور الثاني وفقا للمواعيد التي تحددها الجامعة مع احتفاظه بكامل درجاته وتقديره في مواد الاعتذار ولا يعد غياب الطالب رسوبا بل يعتبر غياب بعذر مقبول.

 

وتقدمت جامعة الفيوم للطلبة وطالبات السنوات النهائية بالتهنئة بمناسبة قرب انتهاء دراستهم الجامعية وتخرجهم إلى الحياة العملية داعين الله عز وجل أن يحفظهم ويرعاهم ويوفقهم في كل محطات حياتهم العلمية والعملية مع الدعاء إلى الله عز وجل أن يرفع عنا وعن العالم أجمع هذا الوباء.

 

وتؤكد الجامعة حرصها التام على أبنائها وبناتها وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ عليهم خلال الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020.

 

 

 


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