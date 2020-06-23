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وكيل "صحة الشرقية" يتفقد مستشفى مشتول السوق ويوجه بدراسة فتح مدرسة للتمريض بها

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:53 م
وكيل "صحة الشرقية" يتفقد مستشفى مشتول السوق ويوجه بدراسة فتح مدرسة للتمريض بها وكيل "صحة الشرقية" يتفقد مستشفى مشتول السوق
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى مرور مفاجئ على مستشفى مشتول السوق المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفي، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وتم الاطمئنان على الخدمة الطبية لمرضى الغسيل الكلوى بقسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إليهم، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتلبية أى احتياجات طبية لهم.

كما تم الاطمئنان على تقديم العلاج للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بقسم العزل بالمستشفى وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وأكد تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، وتم التأكد من الالتزام الكامل بخط السير لكل من الحالات المرضية فى التخصصات المختلفة داخل المستشفي، والحالات المرضية للأمراض التنفسية بفيروس، مع إتباع كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

كما كلف وكيل الوزارة مديرة إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بمشتول السوق، ومدير المستشفي، بسرعة ايجاد مكان لفتح مدرسة للتمريض بمشتول السوق.

وفى سياق متصل قام "مسعود" بمتابعة فاعليات اليوم الثانى للمبادرة الرئاسية 100مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية بمحافظة الشرقية، وذلك بالعيادة الثابتة بالمركز الطبى بكفر إبراش، التابع للإدارة الصحية بمشتول السوق، وتم الاطمئنان على انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، والتأكد من صرف العلاج للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفى لثلاثة أشهر، وأشاد وكيل الوزارة بعمل الصيادلة المتواجدين بالمركز، من حيث المتابعة المستمرة فى توفير الكميات اللازمة من الأدوية، والتنظيم الجيد للصيدلية، كما وجه بتكثيف عمل الرئدات الريفيات من البرامج التوعوية للمترددين بالعيادات الثابتة والمتنقلة، وأثناء الزيارات المنزلية، والمشاركة فى توزيع العلاج على المرضى غير القادرين بمنازلهم.

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