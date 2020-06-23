وكيل أوقاف كفر الشيخ: ملتزمون بتعليمات الوزارة عند فتح المساجد

كفر الشيخ _ محمد سليمان

قال وكيل وزاره الاوقاف بكفر الشيخ، إن وزير الأوقاف اجتمع اليوم بقيادات القطاع الدينى، وتم وضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس.

وأضاف : سيتم تنفيذ تعليمات الوزارة بفتح عدد من المساجد كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، مؤكدا لن تفتح دورات المياه، ولا دور المناسبات وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية

وقال : لن تفتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، بالإضافة لعدم فتح مصليات السيدات، ولم تقام اى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة سوى أداء الصلوات الخمس فقط، وانه شدد على .تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، وفتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.

وأضاف لن تفتح الزوايا أو المصليات،الا فى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا، بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

واكد أن الاجراءات الاحترازيه سوف يتم الالتزام بها ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب المصلِّى لسجادة صلاة شخصية، وسيتم وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، وأنه سدد على متابعة التطهير والتعقيم المستمر.

وتابع: لن تفتح فى المرحلة الأولى الا المساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل، أم مؤذن وعامل، أم مفتش وعامل، أم مدير إدارة وعامل، أم رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات .

وأضاف : المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية، وفى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا .

و قال : التعليمات واضحه واى مخالفه لها سوف يتم التحقيق فيها مباشره، وأنه وجه باستمرار تطهير وتعقيم المساجد، وتم تشكيل غرفه،عمليات برئاسته وعضويه مدير عام الدعوه ورئيس المساجد الحكوميه والارشاد الدينى لمتابعه سير العمل فى الايام القادمه.