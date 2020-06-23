وكالة الحماية المدنية: ارتفاع عدد قتلى زلزال المكسيك إلى أربعة

رويترز

قالت وكالة الحماية المدنية المكسيكية إن عدد قتلى الزلزال الذي وقع في منطقة واهاكا بجنوب المكسيك اليوم الثلاثاء ارتفع إلى أربعة.

وقال اليخاندرو مراد حاكم ولاية واهاكا المكسيكية إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه كما أصيب آخر في تلك الولاية الواقعة بجنوب المكسيك بعد وقوع زلزال قوي في جنوب وسط البلاد صباح اليوم الثلاثاء.