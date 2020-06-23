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وفاة 3 أشخاص مصابين بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل ملوى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:28 م
وفاة 3 أشخاص مصابين بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل ملوى جثه -ارشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن مستشفى عزل ملوى جنوب محافظة المنيا عن وفاة ثلاثة مرضى متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليرتفع عدد حالات الوفاة خلال أقل من أسبوع إلى 6 حالات وفاة.

وأكد مصدر طبى بالمستشفى أن حالات الوفاة الثلاثة لسيدتين ورجل، مضيفا أن قسم العناية المركزة بالمستشفى يوجد به حاليا 10 حالات تصنف أنها من الحالات الحرجة، وتتم متابعتهم بدقة وتوفير أعلى رعاية طبية ممكنة لهم، مشيرا إلى أن المستشفى لم يقرر اليوم الإعلان عن خروج أى من الحالات المصابة بهم والبالغ عددهم 125 مريضا ومريضة.

من ناحية أخرى، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالاستمرار فى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتى يتم من خلالها تنفيذ أعمال الرش والتطهير والاستمرار فى أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها.

وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة خاصة خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة أعمال الرش والتطهير للمنازل والعمارات السكنية بالمركز، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط أعمال النظافة بحى جنوب المركز، بالإضافة لتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت والمبانى بقرية بنى خالد، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز مطاي، أعمال النظافة بحى غرب المركز وتم من خلالها رفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية.


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فيروس كورونا

مستشفى ملوى

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