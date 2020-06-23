وفاة والدة مدير إدارة قنا الصحية متأثرا بإصابتها بفيروس كورونا

وكان الدكتور منتصر قد أعلن في 19 يونيو عن إصابته وإصابة والدته بفيروس كورونا، ونظرًا لحالته المستقرة فقد تم عزله منزليًا، بينما تم نقل والدته إلى العزل الصحي بمستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وتوفيت صباح اليوم متأثرة بالوباء.



يُذكر أن مدير الإدارة الصحية في قنا، انتقلت له العدوى خلال مخالطته مصابين كورونا، أثناء تأدية عمله فى متابعة المرضى، وما زال يقرر العزل منزليًا متبعًا العلاج التي قررته وزارة الصحة لمصابين العزل المنزلي.



أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، عن تعافى و خروج 5 حالات جديدة من مصابين فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم على مدار الأيام الماضية.



قدمت إدارة المستشفى الورود للمتعافين خلال خروجهم من المستشفى، فيما قدم المتعافين الشكر لإداة المستشفى و أطقمها الطبية على رعايتهم و اهتمامهم بالمرضى خلال فترة تلقيهم العلاج، وبذلهم مجهود كبير فى علاج المصابين رغم المخاطر المحيطة بهم.



قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، شهد المستشفى اليوم الثلاثاء خروج 5 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا جديدة بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء التام، ليصبح اجمالى عدد المتعافين بالمستشفى منذ تحويلها إلى مستشفى حجر صحى 51 حالة.



و أوضح الديب، بأن المستشفى بأطقهما الطبية و جميع العاملين بها يبذلون ما فى وسعهم لخدمة المرضى بما يساهم فى التعجيل بفترة الشفاء، لافتًا إلى أن مصابى كورونا يحظون برعاية طبية متكاملة وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة.

