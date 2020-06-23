وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

كتب محمد عبد العظيم

أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودى أن المملكة لديها خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لاستقبال الحجاج هذا العام.

وأضاف وزير الصحة السعودى خلال مؤتمر صحفى، أنه سوف يتم فحص جميع المشاركين فى أداء فريضة الحج هذا العام، وتوفير كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أنه سوف يتم الحرص على تحقيق التباعد الاجتماعى وكذلك خضوع جميع المشاركين للعزل المنزلى عقب انتهاء المناسك.

وشدد وزير الصحة السعودى، أن هذه الخطط سوف تساعد فى حماية الحجاج هذا العام، فضلا عن أنه سوف يتم توفير الخدمات الصحية اللازمة خلال أيام الحج.

وكانت وزراة الحج السعودية، قد اعلنت إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقالت الوزارة فى بيانها، نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.

ونقلت وكالة أنباء السعودية، عن الوزارة أنه بناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمى، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.