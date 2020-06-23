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وزير الخارجية العمانى: جهود عربية من أجل إبعاد الميليشيات عن الأراضى الليبية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:14 م
وزير الخارجية العمانى: جهود عربية من أجل إبعاد الميليشيات عن الأراضى الليبية الأحداث فى ليبيا
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أن هناك إجماعا على أهمية الحل السياسي في ليبيا، وتفادي تكرار سيناريو الأزمة السورية. وأوضح وزير الخارجية العماني لقناة سكاى نيوز الإخبارية، أن اجتماع اليوم كان مهما للغاية، وهذا ناتج عن الإحساس بأهمية العمل العربي المشترك، لافتا إلى أن هناك جهودا عربية لتقريب المواقف بين الفرقاء الليبيين.

وأشار وزير الخارجية العماني إلى أن كل الدول العربية أبدت وجهة نظرها، لكن أريد أن أؤكد أن كلها متفقة أن لا حل إلا الحل السياسي لأن هو أفضل حل للجميع، لذلك سنعمل على آلية تؤدي لحل سياسي مقبول يرضي كل الأطراف الليبية والدولية.

وأوضح وزير الخارجية العماني أن كل الأطراف الليبية مهمة للحصول على توافق ولا نقلل من أهمية موقف أي طرف، متابعا: "لا بد من الاستناد على توافق ليبي-ليبي للوصول إلى حل، ومن هناك تبدأ مرحلة أخرى تخص الدستور والحكومة والانتخابات".

وقال وزير الخارجية العماني إن هناك جهودا عربية من أجل إبعاد الميليشيات عن الأراضي الليبية، ويجب تفادي تكرار سيناريو الأزمة السورية في ليبيا.


عمان

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