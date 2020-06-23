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وزارة الصحة تدعم محافظة الشرقية بجهاز سحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:03 م
وزارة الصحة تدعم محافظة الشرقية بجهاز سحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا جهاز سحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا
الشرقية - إيمان مهنى

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تقدم الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على دعمها المستمر لمنظومة الصحة بمحافظة الشرقية، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

وفى إطار خطة مجابهة فيروس كورونا المستجد، دعمت وزيرة الصحة اليوم محافظة الشرقية بجهاز سحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا، حيث كلف وكيل الوزارة الدكتور جمال الحفناوي عضو المكتب الفني باستلام الجهاز بالتنسيق مع الدكتور نانسى عبد الحي مدير المركز الإقليمى لبنك الدم بالأحرار، وذلك بعد اعتماد الشرقية كمركز إقليمي لسحب بلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك ضمن خطة الوزارة لاستخدام بلازما المتعافين فى علاج مرضي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "مسعود" أن صحة الشرقية قامت بخطوة استباقية وتنفيذ حملة لدعوة المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما، وتم التواصل مع عدد منهم، والذين ابدوا استعدادهم للتبرع لإنقاذ حياة المصابين بفيروس الكورونا المستجد.

كما أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 83 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 26 من مستشفي السعديين المركزي، و 15من مستشفي أبو حماد المركزي، و 12 من مستشفى حميات الزقازيق، و 7 من مستشفي الحسينية المركزى، و 7من مستشفي عزل فاقوس، و 5 من مستشفي الصالحية المركزي، و 5 من مستشفي ديرب المركزي، و 4 من مستشفي الإبراهيمية المركزي، و 2 من مستشفي أبو كبير المركزي، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 1425 حالة بالمحافظة .

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ،  ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

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