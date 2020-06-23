والى اسطنبول يعلن مقتل شاب سوري الجنسية بسبب السيول بإسطنبول اليوم

تحدث والي مدينة إسطنبول علي يارلي كايا عقب توقف الأمطار الشديدة والتي أغرقت منطقة إسان يورت في مدينة إسطنبول التركية، وأعلن عن وفاة مواطن سوري الجنسية بين عمري 32-33 عاما إثر السيول بالمدينة اليوم.

و أكد خبير الجيولوجيا التركى، البروفيسور شكري أرصوي، أن السواحل الغربية لتركيا قد تتعرض لزلزال مدمر يشبه " تسونامي" يمكن أن يقضي على مدينة إسطنبول بأكملها، بحسب موقع روسيا اليوم، حيث قال خبير الجيولوجيا التركى: "عثرنا على آثار تثبت حدوث 25 تسونامي على مدار الـ3000 سنة الماضية في بحر مرمرة الواقع غرب تركيا، آخر هذه الموجات كان في عام 1894، لذلك فإن شواطئ مرمرة معرضة لخطر تسونامي. موجات تسونامي إذا دخلت في قنوات ضيقة يزيد ارتفاعها، لذلك قد تكون الأمواج بارتفاع منطقة السلطان أيوب".