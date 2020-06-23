نقيب المحامين يرشح وكيلى المجلس لعضوية لجنة الإصلاح التشريعى

كتب محمد السيد

خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، وزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن ممثلي النقابة لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، موضحا أنه رشح وكيلي النقابة مجدي سخي وعمر هريدي.

و جاء نص الخطاب

السيد الأستاذ المستشار الجليل

وزير العدل

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى خطاب سيادتكم بخصوص قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017.

رجاء الإحاطة بأنني أرشح لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ممثلا لنقابة المحامين:

الأستاذ/ مجدي ناجي أحمد سخي وكيل النقابة العامة للمحامين

الأستاذ/ عمر جلال حسن محمد هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين