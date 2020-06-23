نظام أردوغان يواصل قمعه.. شرطة تركيا تعتقل رئيس بلدية ساريجان

كتب : أحمد علوى

ضمن إضطهادات الحكومة التركية لحزب الشعوب الديموقراطي الكردي- إعتقال رؤساء بلدية ساريجان التركية اعتقلت قوات الشرطة التركية اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية ساريجان التابعة لبلدة كاراكوشان بمدينة ألازيج شرق تركيا

واعتقل الرئيس المشارك للبلدية المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي بكر بولات والرئيسة المشاركة جانان تاجتكين، وبرفقتهم شخص آخر.

واعتقلت قوات الدرك التركية الثلاثة مشتبهين، لأخذ أقوالهم ثم إحالتهم للمحكمة، كما قامت بتفتيش مبنى البلدية.



يذكر ان الشرطة التركية اعتدت على تظاهرة لنقابة المحاميين ضد تدخل حكومة العدالة والتنمية فى النظام الانتخابى للنقابة باسم "مسيرة الدفاع". وذكرت وسائل إعلام تركية أن مشاهد الاعتداء على مسيرة رؤساء نقابة المحامين باسم "مسيرة الدفاع" في مدينة أنقرة من قبل قوات الشرطة التركية بعدما قطعوا عليهم الطريق عند مدخل طريق إسكي شهير ومنعوهم من دخول أنقرة.