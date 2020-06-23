نادر سعد: رئيس الحكومة تحدث عن وقائع استثنائية لا تؤثر فى ثوب جيش مصر الأبيض

كتب أيمن رمضان

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، دائماً ما يشيد بالدور المهم والمحورى الذى يقوم به أطباء مصر، وصرح به اليوم كان عن وقائع استثنائية لا تؤثر فى ثوب جيش مصر الأبيض.



وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوقائع الاستثنائية إحداها وقعت فى مستشفى المطرية عندما توفى مواطن لعدم وجود أطقم طبية، والأخرى للبلاغ الذى تقدم به مواطن فى كفر الدوار، يتهم فيه الأطقم الطبية بالإهمال فى رعاية والدته ما أدى لوفاتها.



وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "هذه الوقائع الاستثنائية لا تقارن بالمجهودات الضخمة التى تقوم بها المنظومة الطبية فى مصر والتى يشيد بها رئيس الوزراء بشكل مستمر".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس عبر الفيديو كونفرانس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد الاجتماع عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى..

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