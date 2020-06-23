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نائب محافظ الوادى الجديد تتابع سير إمتحانات الثانوية الأزهرية بالخارجة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:07 م
نائب محافظ الوادى الجديد تتابع سير إمتحانات الثانوية الأزهرية بالخارجة نائب محافظ الوادى الجديد تتابع سير إمتحانات الثانوية الأزهرية بالخارجة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد اليوم الثلاثاء، يرافقها الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالخارجة، ضمن ٥ لجان على مستوى المحافظة تضم ٣٣٢ طالب وطالبه، وذلك للتأكد من إنتظام سير الأمتحانات دون معوقات مع إتخاذ كافة التدابير للوقاية من فيروس كورونا .

واطمأنت نائب المحافظ علي توافر كافة المستلزمات الوقائية للطلاب، والتزامهم بارتدائها وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالكاشف الحراري وتعقيمهم والوقوف في مسافات متباعدة بينهم.

ووجهت بضرورة التأكد من عدم تزاحم الطلاب أثناء الخروج من الإمتحان، كما التقت بعدد من المراقبين ورؤساء اللجان وأطمئنت منهم علي عدم وجود أي معوقات بالعمل أو الإستراحات ، ووجهت لهم ولأفراد الأمن الشكر علي الجهد المبذول في تأمين وإنضباط اللجان .

 

 

 


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