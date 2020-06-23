نائب محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال تطوير مستشفى الصدر والحميات بالخارجة.. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أجرت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، جولة تفقدية اليوم الثلاثاء لمتابعة أعمال تطوير مستشفى الصدر والحميات بالخارجه يرافقها سيد محمود سكرتير عام المحافظه المساعد والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة.

وتابعت نائب المحافظ أعمال رفع الكفاءة الجارية ووصول الأجهزة اللازمة وتركيبها ومن بينها جهاز (جين اكسبرت) المتطور لتحليل 28 نوعا من الفيروسات والدرن والذى تبلغ تكلفته 800 ألف جنيه، والذى تم تركيبه وتدريب الفريق الطبى على استخدامه من خلال لجنة مختصة من وزارة الصحة، كما وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية ورفع كفاءة مدخل مستشفى الحميات لبدء العمل بالمستشفى واستقبال الحالات المرضية.

كانت المحافظة قد أعلنت عن تطوير و تحويل مستشفى الحميات والصدر بالخارجة لمستشفى عزل لتشخيص وتقديم العلاج لحالات الإصابة بفيروس كورونا.